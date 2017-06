Governo de Mariano Rajoy enfrenta a sua primeira moção de censura

O Partido Popular e o Cidadãos (centro) irão votar contra e o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) já anunciou a sua abstenção.



Trata-se da terceira moção de censura apresentada em Espanha depois da transição para a democracia iniciada com as eleições democráticas de 1977, há 40 anos.



O Governo de direita de Mariano Rajoy enfrenta esta terça-feira em Madrid a sua primeira moção de censura, proposta pelo partido de extrema-esquerda Podemos que denuncia a corrupção em Espanha, mas que não tem apoios suficientes para derrubar o executivo."Exigimos que devolva o que roubou", disse Irene Montero, deputada do Podemos no início do debate desta manhã no parlamento espanhol com a presença do chefe do Governo, antes de enumerar uma extensa lista de casos de corrupção que atinge membros do Partido Popular.A intervenção de Irene Montero deverá ser seguida pela de Pablo Iglesias, líder do Podemos, que se apresenta como candidato a chefe do executivo e irá apresentar o seu programa de Governo alternativo.