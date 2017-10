Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo do Kuwait apresenta a demissão

Emirado, com quatro milhões de habitantes, vive há mais de uma década com uma grande instabilidade política.

14:59

Os membros do Governo do Kuwait apresentaram esta segunda-feira a demissão ao emir, xeque Sabah al-Ahmad al-Sabah, após uma nova disputa com o Parlamento, anunciou a agência oficial KUNA.



O emir aceitou as renúncias e pediu ao gabinete liderado pelo primeiro-ministro, xeque Jaber Mubarak Al-Sabah, para despachar os assuntos correntes do Governo, de acordo com a agência de notícias.



Estas renúncias ocorrem uma semana depois de uma moção de censura ter sido apresentada por dez políticos da oposição contra um membro do Governo, acusado de irregularidades financeiras e administrativas.



O ministro do Estado e da Informação interino, xeque Mohammed Abdullah al-Sabah, que foi o alvo dessas acusações, negou que tenha cometido tais irregularidades.



O Kuwait, com quatro milhões de habitantes, vive há mais de uma década com uma grande instabilidade política, ocorrendo repetidas dissoluções do Parlamento e várias eleições antecipadas.