Governo do Reino Unido vai proibir venda de ácidos a menores de 18 anos

Ministra do Interior britânica procura travar os ataques com substâncias corrosivas no país.

Por Lusa | 03.10.17

A ministra do Interior britânica, Amber Rudd, anunciou esta terça-feira que o Reino Unido vai proibir a venda de ácidos a menores de 18 anos para procurar travar os ataques com substâncias corrosivas no país.



Ao discursar no congresso anual do partido conservador, Rudd avançou que pretende limitar "de forma drástica" a venda de ácido sulfúrico, dada a sua possível utilização na produção de explosivos artesanais.



Rudd indicou que o controlo na venda de ácido sulfúrico vai permitir diminuir o seu uso no fabrico do explosivo TATP (triperóxido de triacetona).



Entre janeiro e abril, a polícia de Inglaterra e Gales registou mais de 400 ataques com substâncias corrosivas. Em 2016, a polícia metropolitana de Londres teve conhecimento de 455 incidentes com estas caraterísticas, mais 74% que no ano anterior.