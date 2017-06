Governo e grupos armados retomam processo de paz no Mali

Ilad Ag Mohamed disse ainda que "as autoridades provisórias serão instaladas até 31 de julho, incluindo em Kidal e em todas as outras regiões" e que, "até 30 de setembro, as questões de justiça transnacional deverão ter uma solução".



Questionado sobre qual a data de regresso da administração do Mali a Kidal, que continua ocupada pelos ex-rebeldes da CMA, Ilad Ag Mohamed respondeu que "daqui até 20 de julho, as linhas vão mover-se".



No domingo, um militar português foi morto em confrontos ocorridos no Mali, onde integrava desde maio o contingente luso destacado naquele país africano.



O sargento-ajudante Gil Fernando Paiva Benido, 42 anos, integrava a Missão de Treino da União Europeia no Mali e morreu "na sequência de um ataque de elementos rebeldes que provocou outras baixas entre elementos de outros contingentes", segundo o Exército português.



A missão da União Europeia no Mali é uma missão de aconselhamento e treino das forças locais.



Os militares portugueses, que participam na missão desde 2013, prestam ações de formação em tiro, aconselhamento em matérias relativas à constituição e organização das forças do Mali.



O governo e os grupos armados signatários do acordo de Argel relançaram o processo de paz no Mali com a conclusão de um novo calendário de aplicação do acordo, dois anos após ter sido assinado, segundo fontes oficiais."A plataforma [grupos armados pró-governamentais], a Coordenação dos Movimentos de Azawad [CMA, ex-rebelião] e o governo do Mali discutiram diretamente e correu bem", afirmou à AFP Mohamed Ould Matali, deputado da maioria presidencial e membro da plataforma.Confirmando "o bom ambiente" das discussões, Ilad Ag Mohamed, porta-voz da CMA, disse que as três partes "chegaram a um acordo comum relativamente a um cronograma de aplicação de tarefas urgentes".