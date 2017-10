Governo espanhol admite suspender autonomia da Catalunha

Executivo de Espanha vai contactar o PSOE e o partido Ciudadanos antes de aplicar o artigo 155.

A vice-presidente do governo espanhol confirmou esta quarta-feira que Madrid admite suspender totalmente ou parcialmente a autonomia da Catalunha se os dirigentes separatistas não renunciarem à declaração de independência, num prazo de 24 horas.



"Puigdemont (presidente da Generalitat) vai provocar a aplicação do artigo 155 da Constituição" que permite suspender a autonomia, disse Soraya Saenz de Santamaria.



O governo vai contactar o PSOE e o partido Ciudadanos antes de aplicar o artigo 155 porque quer contar "não só com a maioria absoluta do Senado", mas também com uma ampla maioria do Congresso" disse ainda a vice-presidente do Executivo do Partido Popular.



A posição do Executivo foi transmitida durante uma sessão do Congresso, em Madrid, que ainda decorre, e após uma pergunta do líder do Ciudadanos, Albert Rivera, numa altura em que faltam 24 horas para a resposta ao segundo requerimento dirigido ao presidente da Generalitat, Carles Puigdemont.