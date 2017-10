Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo espanhol extingue três organismos que assessoraram Puigdemont

Executivo anunciou fim dos delegados territoriais.

Por Lusa | 22:59

O governo espanhol extinguiu três organismos que haviam assessorado o presidente do governo da Catalunha demissionário Carles Puigdemont no processo independentista e anunciou o fim dos delegados territoriais do executivo catalão, noticiou hoje a agência espanhola EFE.



Afastado foi também o diretor do Instituto de Estudos do governo catalão, Carles Viver Pi-Sunier.



O delegado do governo na Catalunha, Enric Millo, ficou encarregado de explicar, em Barcelona, as decisões tomadas na Moncloa pelo Conselho de Ministros, relacionados com a convocatória de eleições autonómicas para 21 de dezembro.



O Conselho de Ministros aprovou um decreto real que determina que, em virtude da aplicação do artigo 155 da Constituição, foram aplicadas medidas relacionadas com a "organização da Generalitat da Catalunha" e o "termo de distintos altos cargos" da administração catalã.



Nesse âmbito, foi decidida a supressão das secretarias para o Desenvolvimento do governo catalão, para a Melhoria das Instituições Locais e a Comissão Interdepartamental para a Catalunha.



Além disso, foi deliberado demitir o secretário-geral do Departamento da vice-presidência, da Economia e da Fazenda Pública da Generalitat da Catalunha, Luís Juncà, que tinha sido nomeado a semana passada pelo Governo.



Demitidos foram também os delegados territoriais da Generalitat de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l´Ebre, Catalunha central e Alto Pirinéus e Aran.



Foi também destituído o diretor do Instituto de Estudos do governo catalão, Carles Viver Pi-Sunyer, que foi juiz do Tribunal Constitucional e presidiu, na época do governo de Artur Mas, ao Conselho Nacional para a Transição Nacional.