Governo espanhol pode iniciar hoje processo que leva à suspensão da autonomia da Catalunha

Puigdemont propôs ao Parlamento suspender os efeitos de uma declaração de independência.

Por Lusa | 07:46

O governo espanhol poderá iniciar esta quinta-feira o processo que culminará numa suspensão da autonomia da Catalunha, caso o presidente regional catalão, Carles Puigdemont, evite, pela segunda vez esta semana, clarificar que afasta uma declaração de independência da região.



O segundo prazo - dado pelo governo em Madrid - para que Puigdemont responda ao requerimento do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, termina esta quinta-feira às 10h00 (09h00 em Lisboa). A carta de Rajoy, enviada na semana passada, dava um prazo inicial - que terminou na segunda-feira - para que o presidente da Generalitat clarificasse se ele, ou alguma instituição catalã, tinham declarado a independência.



Puigdemont evitou responder "sim" ou "não", como pretendia o executivo em Madrid, limitando-se a reenviar um discurso proferido no parlamento catalão no qual disse que assumia o mandato dado pelo povo catalão [na sequência do referendo de 01 de outubro, considerado ilegal pela justiça espanhola] para que a Catalunha seja um "Estado independente".



No mesmo discurso, Puigdemont propôs ao Parlamento suspender os efeitos de uma declaração de independência - que nunca referiu explicitamente - por "algumas semanas" para facilitar um diálogo com Madrid.



O requerimento de Rajoy - que constituiu um passo prévio para uma inédita aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola, que permite suspender uma autonomia - dava um segundo prazo, desta feita para que Puigdemont declarasse que se afasta de qualquer ação com vista à independência.



A imprensa espanhola dá por adquirido que Puigdemont não o vai fazer e que nem o governo central em Madrid acredita nessa opção, por considerar que tal seria "uma humilhação" para o presidente da Generalitat.



Por isso mesmo, fontes do executivo de Mariano Rajoy e da cúpula do PSOE adiantaram na quarta-feira que se o governo regional catalão abdicar de uma declaração de independência e convocar eleições regionais antecipadas, essa medida será considerada como "um regresso à legalidade", travando a aplicação do 155.



O artigo 155.º da Constituição espanhola, nunca usado desde que o texto fundamental foi escrito e aprovado em 1978, dá ao Governo central poderes para adotar "as medidas necessárias" para repor a legalidade, incluindo a suspensão de uma autonomia, a detenção de dirigentes em situação ilegal, a sua substituição e a convocação de eleições antecipadas.



Mariano Rajoy esteve reunido na quarta-feira com os principais partidos que o apoiam na aplicação desta medida - o PSOE e o Ciudadanos [o Podemos, de Pablo Iglesias, está contra] - para definir as medidas a aplicar e os prazos.



Qualquer resposta de Puigdemont estará rodeada de grande pressão: por um lado a constante fuga de empresas da Catalunha, que já ascende a mais de 700 firmas, e por outro os partidos independentistas mais acérrimos, a Esquerra Republicana Catalana e os radicais de esquerda CUP. Ambos queriam e querem uma declaração unilateral de independência, algo que Puigdemont não fez.



Com a sociedade catalã dividida quanto à questão da independência, a Generalitat afirmou na quarta-feira que o caminho rumo à independência é inexorável, criticou Madrid por não querer dialogar e afirmou que não prevê realizar eleições antecipadas.