Governo espanhol vai recorrer ao Constitucional para trava eleição de Puigdemont

Executivo não vai seguir parecer do Conselho de Estado e avança para nova batalha jurídica.

13:36

O Conselho de Ministros do Governo de Espanha anunciou esta sexta-feira o seu apoio a Mariano Rajoy para que o primeiro-minsitro recorra ao Tribunal Constitucional para travar a proposta de candidatura de Carles Puigdemont a Presidente do Governo da Catalunha.



A decisão contraria o parecer do Conselho de Estado, que na quinta-feira tinha recusado dar aval a esta posição.



Se o Tribunal Constitucional aceitar o recurso, a proposta de investidura de Puigdemont será recusada.



"O Governo tem a obrigação de defender Espanha e o Estado de Direito. É o que vamos fazer com a decisão de hoje", anunciou a vice-presidente do governo, Soraya Sáenz de Santamaría, em conferência de imprensa.