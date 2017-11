Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo está a terminar estudo sobre interligação elétrica a Marrocos

"Espero que em breve" Portugal esteja "integrado no mercado europeu", disse Manuel Caldeira Cabral.

Por Lusa | 21:38

O ministro da Economia afirmou esta segunda-feira que o estudo para a interligação elétrica a Marrocos está a ser concluído e que no início de 2018 será lançando o concurso internacional, esperando também avançar com uma ligação a França.



Manuel Caldeira Cabral falava na comissão parlamentar conjunta de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).



"Estamos neste momento a terminar o estudo de interligação [elétrica] a Marrocos", acrescentou, salientando que está previsto "lançar no início do próximo ano um concurso internacional" para o efeito.



O governante acrescentou que há "perspetivas mais positivas de conseguir avançar" também com a "interligação a França", o que para Portugal "é essencial".



Caldeira Cabral apontou que Portugal "era em grande medida" um mercado isolado no setor elétrico, mas que "está a deixar" de o ser "por ação deste Governo".



"Espero que em breve" Portugal esteja "integrado no mercado europeu", salientou.



O ministro da Economia destacou, por mais uma de uma vez, em resposta a questões dos deputados, que "se conseguiu uma descida do preço" da energia em Portugal, "num contexto em que foi acompanhada" pela descida do défice tarifário.



O secretário de Estado de Energia adiantou que o estudo sobre a interligação elétrica a Marrocos deverá estar "concluído este mês".



Sobre a energia solar, Jorge Seguro Sanches adiantou que Portugal e Espanha estão a procurar novas "formas de desenvolvimento".