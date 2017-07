Governo francês admite encerrar até 17 centrais nucleares até 2025

Ministro da ecologia quer reduzir consumos e apostar nas fontes renováveis.

Por Lusa | 10.07.17

O ministro francês da Ecologia, Nicolas Hulot, disse esta segunda-feira que a França vai encerrar "até 17" reatores nucleares antes de 2025, para cumprir o objetivo sobre a transição energética no país.



"Toda a gente tem de entender que para alcançar o objetivo vai ser preciso encerrar reatores (...) provavelmente até 17. Temos de ver o que se vai passar", disse o ministro em entrevista à estação de rádio RTL.



Hulot reiterou a ideia de que para se conseguir atingir a meta estabelecida pela lei de transição energética é preciso baixar o consumo e diversificar a produção de energia o que vai permitir "encerrar um número de reatores".



O ministro acrescentou que os planos de encerramento devem considerar "a situação económica, social e de segurança", fatores diferentes em cada central.



Na quinta-feira, o ministro francês da Ecologia apresentou um plano climático que incluiu a proibição de venda de automóveis a gasolina ou gasóleo a partir de 2040, em França.



No caso da produção do carvão para fins energéticos, a França quer também encerrar, até 2022, cinco por cento das centrais do combustível fóssil.



Sendo assim, a aposta nas energias renováveis deve conhecer um aumento de 32 por cento até 2030.