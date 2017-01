Governo nega privilegiar yazidis no acolhimento de refugiados

Membros da comunidade yazidi em fuga do Iraque, numa foto de 2014





Portugal, garantiu, "acolhe todos os refugiados, independentemente de etnia, de raça, de cor, de qualificação, de género ou de orientação" e já recebeu "mais de 700 refugiados", não praticando nem pedindo para praticar "nenhuma espécie de discriminação, restrição ou diferenciação".



Os yazidis constituem uma comunidade étnico e religiosa curda que tem origem histórica no norte do Iraque. Os seus membros têm sido alvos preferencias dos ataques e perseguições Daesh, no Iraque e na Síria.



"Não confirmo que haja qualquer declaração das autoridades gregas no sentido de impedir, de qualquer forma, a vinda de cerca de 38 yazidis de que estamos à espera nos próximos tempos", assegurou o chefe da diplomacia.

O Governo português garantiu esta quarta-feira estar disponível para acolher "todos os refugiados" e não ter pedido à Grécia para privilegiar a comunidade yazidi, desconhecendo qualquer intenção de Atenas de bloquear a transferência destes refugiados para Portugal."Portugal não dirigiu nenhum pedido à Grécia para privilegiar, fosse a que título fosse, um conjunto étnico dentro do contingente de refugiados que Portugal se disponibilizou a acolher", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na sequência de uma notícia divulgada pela agência Associated Press de que as autoridades gregas teriam rejeitado o pedido de Portugal para acolher refugiados da comunidade yazidi.O governante referiu que já esta manhã contactou o embaixador português em Atenas e não há "nenhuma informação da parte das autoridades gregas".