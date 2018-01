Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo português tenta aproximação a Angola

António Costa vai reunir-se com o chefe de Estado angolano na Suíça, no fim do mês.

Por Diana Ramos | 06:00

O Governo está a tentar a todo o custo uma reaproximação a Angola. O primeiro-ministro, António Costa, tem já uma reunião agendada com o presidente angolano, João Lourenço, para o final deste mês, na qual irá tentar dirimir argumentos para aliviar a pressão nas relações diplomáticas e económicas. A ‘colocação na gaveta’, sem homologação, do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a imunidade do antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, será um dos trunfos do Governo.



Foi o próprio António Costa a confirmar a reunião: "Tenho um novo encontro marcado para Davos [Suíça] dentro de duas semanas. Portanto, as relações entre Portugal e Angola vão decorrer com toda a normalidade possível, num contexto em que há um problema." O problema é judicial: Angola considerou uma "ofensa" o facto de Manuel Vicente ter sido acusado de corrupção por ter realizado alegados pagamentos no valor de 760 mil euros ao ex- -procurador Orlando Figueira, de forma a obter decisões favoráveis em dois inquéritos que corriam no DCIAP. Manuel Vicente foi acusado sem ter sido ouvido e quando foi pedido a Portugal que remetesse o processo para Angola, o Ministério Público – com validação do juiz – considerou que o envio não asseguraria "a boa administração da Justiça".



A única vez que Costa esteve com João Lourenço foi numa conversa à margem da cimeira UE-África, em novembro, depois de o primeiro-ministro português ter estado ausente da tomada de posse de Lourenço.



Segundo fontes judiciais, a pressão de Angola sobre Portugal tem-se também manifestado na recondução da procuradora-geral da República. Daí que o tema tenha surgido publicamente a meses de ser tomada decisão sobre um novo mandato de Joana Marques Vidal.



Parecer da PGR tem sido mantido sob sigilo dentro do MP

O círculo de pessoas que conhece o parecer da PGR sobre a imunidade de Manuel Vicente é muito reduzido. O documento tem sido mantido sob reserva, mas fontes contactadas pelo CM antecipam que a resposta de Joana Marques Vidal terá sido negativa à ideia de que o antigo governante angolano não pudesse ser investigado e julgado, daí Costa não o ter homolgado.



Recurso de Vicente sem decisão até ao início do julgamento

O início do julgamento de Manuel Vicente está agendado para o dia 22 de janeiro, no Campus da Justiça, em Lisboa. A defesa do antigo vice-presidente angolano e ex-presidente da Sonangol recorreu da decisão de não se transferir para Angola o processo, mas a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa só deverá chegar já depois de se ter iniciado o julgamento.