Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo regional do Curdistão reitera que não cede controlo dos aeroportos

Na sexta-feira, o governo iraquiano suspendeu voos internacionais nos aeroportos curdos, como retaliação pela realização do referendo na segunda-feira.

30.09.17

O governo regional do Curdistão iraquiano reafirmou este sábado que não vai "permitir de maneira nenhuma" que os aeroportos da região se submetam a Bagdad, uma exigência do executivo central face ao referendo pró-independência na região.



Na sexta-feira, o governo central iraquiano suspendeu os voos internacionais nos aeroportos curdos, como retaliação pela realização do referendo na segunda-feira passada.



Num discurso este sábado no parlamento regional do Curdistão, o ministro regional dos Transportes, Mulud Baua Murad, disse que os aeroportos internacionais de Erbil, a capital regional, e de Suleimaniya foram construídos e financiados pelo governo curdo.



Assim, sublinhou o ministro, o Curdistão "apenas permitirá" que estes aeroportos recebam instruções da Aviação Civil iraquiana, organismo que regula o tráfego aéreo em todo o país, tal como já acontece atualmente.



Murad reiterou que o bloqueio aos voos internacionais com origem ou destino no Curdistão é "ilegal" e assegurou que Bagdad não o informou oficialmente sobre essa medida.



Por seu lado, o porta-voz do Governo curdo, Sefein Dezi, insistiu este sábado que este embargo aéreo "é um castigo e um bloqueio coletivo ao povo do Curdistão". Também salientou que a medida constitui um obstáculo às viagens que os soldados feridos na guerra contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) têm de fazer para receber tratamento fora do Iraque.



O Parlamento curdo deverá responder este sábado às medidas adotadas por Bagdad em resposta ao referendo curdo de independência realizado na passada segunda-feira, no qual 92% dos votantes apoiaram a separação, segundo dados do governo regional em Erbil.



Entre outras medidas, o Governo central solicitou aos curdos que entreguem o controlo dos aeroportos e dos postos fronteiriços, atualmente sob controlo do exército curdo, os "peshmergas".



O referendo no Curdistão, que teve uma participação de 72% e 92% de votos favoráveis à independência, fez aumentar a tensão com os países vizinhos nos quais há minorias curdas, em especial com a Turquia.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insiste que o seu país nunca permitirá a criação de um estado curdo.



Erdogan sugeriu este sábado, entretanto, que os serviços secretos israelitas, a Mossad, tiveram influência nos resultados no referendo curdo.