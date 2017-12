Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo venezuelano acusa EUA e Colômbia por "pior Natal de sempre"

Protestos saíram à rua e tomaram conta de várias cidades.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Um dia após acusar Portugal de "sabotar" a importação de pernil de porco para o cabaz natalício dos venezuelanos, o governo de Caracas aponta agora outros culpados pelo "pior Natal de sempre", que motivou fortes protestos nas ruas: a Colômbia, acusada de reter a carne na fronteira, e as sanções dos EUA.



"Informo os venezuelanos que 2200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia. A sabotagem não vem só dos EUA, que congelam as contas de quem nos vende comida, mas também do governo colombiano", acusou o ministro da Agricultura, responsável pelos cabazes de Natal do governo, que este ano não incluíram o pernil prometido por Maduro.



O presidente começou por acusar Portugal de não entregar a carne, mas perante o desmentido de Lisboa, procura agora novos culpados, isto apesar de o próprio Maduro ter garantido no início de dezembro que o "pernil de Portugal" já tinha chegado.



Os protestos que tomaram conta de várias cidades, incluindo alguns bairros chavistas de Caracas, não estão só relacionados com a falta de pernil.



Os brinquedos distribuídos juntamente com o cabaz e comprados à China são de fraca qualidade ou destinam-se a cães e muitos venezuelanos passaram a Consoada às escuras devido aos cortes de eletricidade.



Dias antes do Natal, foi ainda introduzido em oito estados o racionamento de combustíveis, que impediu muitos venezuelanos de viajarem para passar o Natal com a família.