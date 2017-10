Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grande contingente militar turco toma posições no norte da Síria

Tropas da Turquia também se dirigiram para a região da Alepo e para as zonas do enclave curdo de Afrín.

Por Lusa | 09:31

Observatório Sírio de Direitos Humanos indica que na noite de segunda-feira entrou no território sírio "a maior coluna militar turca" de sempre e que as forças estão a posicionar-se no norte do país.



A organização com sede em Londres refere que dezenas de veículos blindados e um grande número de tropas e equipamento de combate cruzaram a fronteira turca de Hatay em direção a Kafr Losín, no norte da província síria de Idleb.



Nas últimas semanas, a Turquia enviou várias colunas militares no norte da Síria.



Segundo o Exército turco, as unidades iniciaram no dia 12 de outubro o estabelecimento de postos de vigilância, em coordenação com as "atividades de exploração", que começaram na semana passada em Idleb.



O motivo da projeção de forças em Idleb assegura o cumprimento do cessar-fogo na província síria na sequência do acordo alcançado em setembro na conferência sobre o conflito sírio, em Astana, em que participaram a Rússia, o Irão e a Turquia.



O observatório adianta, citando fontes curdas, que as tropas da Turquia também se dirigiram para a região da Alepo e para as zonas do enclave curdo de Afrín.