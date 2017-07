Grandes incêndios na Califórnia obrigam à retirada de 8 mil pessoas

Mais 7400 pessoas foram avisadas de que deviam deixar as suas casas.

Por Lusa | 10.07.17

Cerca de 8 mil pessoas foram retiradas das suas casas e outras 7.400 foram avisadas para se prepararem para sair, devido a dois grandes incêndios que lavram no estado da Califórnia, nos Estados unidos.Durante o dia de domingo, 4 mil pessoas foram retiradas e outras 7.400 deverão ter de deixar as suas casas nas próximas horas, na sequência de um incêndio na zona de Sierra Nevada, a norte de Sacramento.Segundo as autoridades californianas, as chamas já destruíram casas, estando a decorrer uma inspeção para determinar a extensão dos estragos.No sul do Estado, cerca de 3.600 pessoas foram retiradas das suas casas devido a um fogo no vale de Santa Ynez, a leste de Santa Barbara.O incêndio obrigou centenas de campistas, incluindo um grupo de 90 crianças, a fugir, quando eclodiu, no sábado.