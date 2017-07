Grávida atropelada por assaltantes perde o bebé

Flávia, de 40 anos, estava no terceiro mês de gestação.

Flávia Ahrends, de 40 anos, foi atropelada na madrugada da passada sexta-feira quando passeava com o marido numa rua do Rio de Janeiro, no Brasil. A mulher foi também assaltada e, na sequência do crime, perdeu o bebé.

Um vídeo publicado na rede social Facebook por Eduardo, marido de Flávia, mostra a violência do ataque. O homem também foi atingido pelo carro em que os assaltantes circulavam e, ao tentar salvar a mulher, foi esfaqueado.

Segundo a Veja, um dos assaltantes apontou uma arma a Flávia – grávida de três meses - após esta já estar no chão depois de atingida pelo veículo.

No mesmo vídeo, é possível ver que a mulher apenas só se conseguiu levantar quando os criminosos fugiram. Levaram a mala de Flávia e a carteira de Eduardo.