Grávida de 17 anos tem apenas três meses de vida

Adolescente foi diagnosticada com um tumor cerebral raro e incurável.

20.12.17

Uma adolescente, de 17 anos, grávida de sete meses, descobriu que tem apenas três meses de vida. A jovem foi diagnosticada com um tumor cerebral raro e incurável, na semana passada, em Mc Adoo, nos EUA.

Aos sete meses de gravidez, a maior parte das mães já só pensa em organizar os últimos preparativos para receber o bebé. Mas, Dana Scattan está a enfrentar uma fase difícil e um "Natal aterrorizante", com a preocupação do nascimento da filha e ainda com a chegada da inesperada notícia de que tem apenas três meses de vida.

De acordo com o jornal britânico Mirror, a adolescente foi diagnosticada com Glioma Pontino Intrínseco Difuso (GPID) algumas semanas depois de começar a ter dificuldade em engolir, falar e andar. No entanto, apesar do prognóstico reservado, Dana manteve-se otimista. "Não vou passar pelo que eles dizem, estou à espera de um milagre", afirmou a jovem, corajosamente.

O tumor é responsável por "destruir o coração e a esperança média de vida dos doentes é de apenas nove meses", segundo os relatórios clínicos disponíveis. Se não fizer nenhum tratamento, a jovem terá "apenas três meses de vida", estimam os médicos.

Posto isto, a prioridade dos clínicos da Pensilvânia, nos EUA, é fazer uma cesariana para que a filha de Dana possa sobreviver e, deste modo, a adolescente poderá também iniciar os tratamentos para combater a doença.