Grávida de seis meses arrasada por não ter barriga

Jovem de 18 anos diz que tudo se deve a dieta vegan e ioga. Garante que o bebé está saudável.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:00

Reanna Stephens tem 18 anos e está à espera do primeiro filho. No entanto a jovem, natural da Carolina do Sul, nos EUA, está a ser atacada nas redes sociais e acusada por quem a encontra na rua de ser mentirosa, tudo porque, aos seis meses de gravidez, Reanna não tem a barriga saliente.

A norte-americana sempre praticou muito desporto e, mesmo depois de saber que estava grávida, continuou a prática de exercício físico para manter a forma, à semelhança da portuguesa Carolina Patrocínio, que também foi duramente criticada nas redes sociais.

Reanna conta com milhares de seguidores no Instagram e no Facebook e, quando deu a notícia de que estava grávida, todos lhe deram os parabéns. Depois, com o avançar da gravidez, e perante a ausência da barriga saliente, depressa os elogios passaram a acusações de que "está anorética" e que "passa fome e o bebé vai morrer por não receber nutrientes no útero".

A jovem grávida garante que tem "um pequeno alto" e que não tem uma barriga grande devido à dieta vegan que leva e à prática regular de ioga. Reanna quebrou o silêncio perante as críticas para apoiar outras grávidas que não tenham barrigas grandes e garante que tudo está bem com a sua saúde e a do seu bebé.

"As pessoas conseguem ser muito más e mesquinhas. Fiquei muito magoada. Mas agora estou mais calma, porque sei que eu e o meu bebé estamos saudáveis. O bebé tem crescido normalmente todos os meses e os médicos dizem-me que está tudo bem. É natural que algumas mamãs não fiquem com barrigas grandes ou ganhem tanto peso quanto as outras", explica Reanna.

A futura mãe conta que, várias vezes, foi abordada por pessoas na rua que lhe perguntavam de quanto tempo estava grávida, depois de notarem um pequeno alto. Quando dizia que estava de seis meses era acusada de estar a fingir a gravidez.

"Já não ligo a críticas. Adoro a minha barriga pequena. Não é grande, mas eu acho perfeita. È o meu corpo, o meu bebé, a minha barriga. Mais ninguém tem de estar preocupado com isso, porque eu sei que estou a fazer o melhor pela saúde do meu bebé, e só depois pela minha", assegura Reanna, que deverá dar à luz um menino já em abril.