Grávida deu à luz para doar os órgãos da filha

Ava-Joy sofria de uma doença que só a permitia viver alguns minutos.

Aos cinco meses de gravidez, Hayley e Scott Martin descobriram que a filha que iam ter sofria de displasia renal - uma doença que afeta o desenvolvimento dos rins - e que por isso só iria sobreviver cerca de 9 minutos após o nascimento. Apesar do diagnóstico, o casal britânico decidiu continuar com a gravidez de forma a doar os órgãos de Ava-Joy.

No entanto, algumas semanas antes do parto, os médicos descobriram que a pequena bebé não iria alcançar o peso necessário para se tornar uma doadora de órgãos. "Quando descobrimos que ela tinha 55 gramas a menos do que era preciso ficámos desesperados", revelou a mãe em entrevista ao Daily Mail.

Ava-Joy nasceu no passado dia 8 de janeiro e viveu durante 96 minutos, contrariando todas as expectativas. "Não trocava aqueles 96 minutos por nada deste mundo. Foram os melhores da minha vida. Faria tudo de novo", sublinhou a progenitora.



O casal, que já é pai de três filhos, afirmou que não vai fingir que a pequena Ava não existiu: "Também é nossa filha."

Para ajudar outras famílias que se encontram na mesma situação, o casal pretende criar uma instituição de caridade, a Ava’s Butterfly Baby Pathway, que tem como objetivo manter viva a memória dos bebés que, devido a doenças terminais, não sobrevivem ao parto.



Durante a entrevista à publicação, Hayley confessou ainda que pretende doar um rim em honra da filha.