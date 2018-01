Grávida em estado grave depois de ter sido baleada na cabeça

Médicos fizeram cesariana, mas bebé também corre risco de vida.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:39

Uma brasileira de 33 anos, grávida de oito meses, foi gravemente ferida a tiro na cabeça, este sábado, durante uma tentativa de assalto em Belford Roxo, cidade na área metropolitana do Rio de Janeiro. Michelle Ramos da Silva Nascimento Araújo estava na tarde deste sábado internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, cidade vizinha a Belford Roxo, em estado classificado pela instituição como gravíssimo.

Michelle foi operada de urgência para descompressão craneana mas o prognóstico em relação à sua recuperação mesmo após a cirurgia era muito reservado. Os médicos também decidiram fazer uma cesariana para tirar do ventre de Michelle o bebé que ela gerava há oito meses e tentar salvá-lo, mas o estado do recém-nascido era igualmente preocupante ao início da tarde.

De acordo com informações avançadas pela polícia, Michelle foi baleada quando seguia de carro para o trabalho com o marido. Dois homens desceram de repente de um carro que ia à frente do deles já de armas nas mãos, o marido de Michelle percebeu que era um assalto e tentou fugir de marcha-atrás, mas os criminosos dispararam contra o automóvel e depois fugiram sem levar nada.