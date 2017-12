Grávida morta a tiro na entrega de pernil na Venezuela

Governo diz que mulher estava entre um grupo"violento".

Por Lusa | 19:30

Um membro da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) matou este domingo a tiro uma mulher grávida durante a entrega de pernis de porco subsidiados pelo Estado venezuelano a oeste de Caracas, segundo um relatório policial a que a Efe teve acesso.

De acordo com o documento, um grupo de pessoas estava "à espera dos benefícios sociais concedidos pelo governo [pernil]" e "tornaram-se violentos", de modo que "uma comissão da Guarda do Povo se dirigiu ao lugar para pedir-lhes que voltassem para as suas casas".

Nesse momento, "uma das autoridades militares, fazendo uso indevido da sua arma efetuou disparos contra a multidão, ferindo a vítima, que foi levada para o hospital mais próximo onde chegou sem sinais vitais", refere a polícia no relatório, citada pela Efe.