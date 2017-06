Grávida salva de torre a arder perde o bebé

PORMENORES

Amigos ajudam família

Um grupo de amigos ingleses da família madeirense que ficou ferida no incêndio de quarta-feira iniciou uma campanha de angariação de fundos para ajudar.



Doze em estado crítico

Vinte e quatro feridos no incêndio da Grenfell Tower ainda estão internados em vários hospitais de Londres. Doze deles estão mesmo em estado crítico.



Rainha visita vítimas

A rainha Isabel II visitou ontem o local da tragédia e um centro de apoio às vítimas, mantendo encontros com residentes.



Manifestantes exigem ajuda para vítimas

Aumentam de intensidade os protestos de residentes após o fogo trágico que arrasou a Torre Grenfell. Ontem, uma centena de pessoas invadiu o edifício camarário de Kensington e Chelsea exigindo "apoio imediato" às centenas de vítimas que ficaram sem casa.



O protesto coincidiu com uma visita da primeira-ministra, Theresa May, ao local. May anunciou uma ajuda de cerca de 6 milhões às vítimas e promete apurar as causas da tragédia.



Andreia Perestrelo, a madeirense de 37 anos que foi salva pelo marido, Márcio Gomes, do inferno do incêndio na Grenfell Tower, em Londres, Inglaterra, que matou pelo menos 30 pessoas, deixando desaparecidas outras 70, perdeu o bebé no hospital da capital britânica, onde ainda permanece internada.Toda a família portuguesa, de resto, ainda permanece no St. Mary’s Hospital, situado perto do local do trágico incêndio de quarta-feira. Andreia, que já esteve em coma, mantém-se estável, mas muito combalida. O marido e as filhas, Luana, de 12 anos, e Megan, de 10, também estão internados. Oficialmente, o Governo português mantém que apenas 10 portugueses foram afetados pelo fogo.No entanto, ao, António Cunha, conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido, deixa no ar a possibilidade de haver mais emigrantes vítimas da tragédia. "Já comuniquei à embaixada e ao consulados que não encontro o paradeiro de dois casais que moravam na torre. Não é de descartar a possibilidade até de estarem mortos", explicou o responsável ao