Grécia desafia UE e apoia reformados

O bónus extraordinário foi aprovado depois de na noite de quinta-feira mais de cinco mil reformados desfilarem por Atenas com cartazes em que se lia: "Chega!"A Alemanha pediu uma verificação para determinar se a medida grega está em linha com as obrigações do resgate. Na verdade, a Grécia estava obrigada a consultar os parceiros europeus antes da decisão, algo que Tsipras não fez.

A Grécia desafiou esta sexta-feira os credores internacionais, ao aprovar um pacote legislativo para dar um bónus de Natal aos reformados com pensões mais baixas. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, defendeu a medida afirmando que "não põe em risco o programa nem o excedente orçamental de 2016".Para impedir Tsipras de avançar, os credores ameaçaram suspender um acordo firmado no início do mês para aliviar a dívida grega de curto prazo. Antes de uma reunião em Berlim com a chanceler alemã, Angela Merkel, Tsipras defendeu o bónus, frisando que a economia grega está em momento positivo e que o seu governo superou os objetivos de receitas para 2016. "Temos de curar as feridas da crise e ajudar os que fizeram sacrifícios em nome da Europa e da estabilidade europeia", afirmou Tsipras.O ministro grego das Finanças defendeu também o apoio aos reformados. "O povo grego tem de ver que os sacrifícios dos últimos seis, sete ou oito anos estão, por fim, a ter resultados", afirmou Euclides Tsakalotos.