Greve geral mobiliza milhões de opositores de Nicolás Maduro

Oposição quer travar a criação de uma Assembleia Constituinte pelo presidente da Venezuela.

Por Marco Fonseca Pereira | 02:14

Milhões de venezuelanos participaram esta quinta-feira na greve geral convocada pela oposição para travar as eleições para uma Assembleia Constituinte, a 30 de julho.



A adesão deixou lojas fechadas e ruas desertas, enquanto outras foram bloqueadas por manifestantes, com uma grande adesão no leste de Caracas.



"Temos de fazer tudo para nos livrarmos desde tirano", disse Miguel Lopez, de 17 anos, participante num bloqueio de estrada.



O presidente Nicolás Maduro disse, em discurso, que a sede da TV estatal tinha sido atacada por um grupo de opositores e deu ordem para a "captura de todos os fascistas terroristas". A Guarda Nacional Bolivariana prendeu um ativista junto à estação de TV e dispersou concentrações de manifestantes em várias zonas de Caracas com gás lacrimogéneo.



O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, disse pouco antes do início da greve de 24 horas que temia que a situação na Venezuela se transformasse "num banho de sangue".



Nos últimos quatro meses, em que o povo venezuelano se tem manifestado quase diariamente contra o governo, cerca de cem pessoas perderam a vida durante confrontos com as autoridades.



Portugal reserva posição

O MNE português, Augusto Santos Silva, afirmou ontem que não chegou ainda o momento de a UE discutir sanções à Venezuela e garantiu que "Portugal manifestará a sua posição" na devida altura, mas sem esclarecer se apoia eventuais sanções.



México pressiona Maduro

O governo mexicano instou a Venezuela a suspender os planos para eleger a 30 de julho uma Assembleia Constituinte com poderes para reescrever a Constituição e exercer os poderes do atual parlamento, eleito em 2015 com clara maioria para a aliança opositora.