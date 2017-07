Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve geral na Venezuela manchada por tumultos e mortes

Pelo menos quatro mortos em confrontos entre jovens e polícias em Caracas e noutras cidades.

01:30

A jornada de greve geral que na quinta-feira paralisou a Venezuela ficou marcada pela morte de pelo menos quatro pessoas, segundo números avançados ontem pela oposição. O governo admite dois mortos em confrontos que tiveram os episódios mais violentos em Barquisimeto, no estado de Lara, noroeste do país.



Durante mais de seis horas, centenas de manifestantes, desobedecendo aos apelos dos líderes opositores, atacaram a polícia com projéteis improvisados, usando, segundo uma testemunha, "parafusos, pregos e cavilhas" e recorrendo à técnica já habitual de incendiar pneus e outros detritos para barrar as ruas.



Houve igualmente confrontos em Caracas, Valência e outras cidades, apesar de Henrique Capriles ter pedido às pessoas "para se manterem em casa, a fim de não dar pretexto a mais agressões da polícia". Além dos mortos, registaram-se dezenas de feridos e mais de 360 pessoas foram detidas.



A oposição fala de uma adesão global à greve de mais de 80%, com 90% de adesão no setor dos transportes, 80% no comércio e 75% na indústria. Estes números são disputados pelo governo do presidente Nicolás Maduro, que fala de fracasso e promete deter os líderes do movimento.



O parlamento, dominado pela oposição, nomeou ontem 33 juízes para o Supremo Tribunal, o que levou este órgão judicial a ameaçar os nomeados de julgamento por "usurpação de funções".