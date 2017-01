Grupo extremista filipino liberta dois reféns na ilha de Jolo

Os meios de comunicação disseram que foram pagos 25 milhões de pesos filipinos (470.000 euros) aos sequestradores, entretanto, o Governo das Filipinas disse que nenhum resgate foi pago aos extremistas.



Outros 20 tripulantes estavam no navio no momento do ataque, mas escaparam ao sequestro porque conseguiram trancar-se numa cabina.

O grupo extremista Abu Sayyaf libertou este sábado, na ilha de Jolo, no sul das Filipinas, um sul-coreano e um filipino que mantinham sequestrados desde o assalto a um navio da marinha mercante em outubro.O sul-coreano Park Chul-hong, de 38 anos, e o filipino Glenn Alindajao, de 31 anos, "regressaram a casa depois de dois meses e meio de cativeiro nas mãos dos sequestradores", declarou à agência de notícias EFE a porta-voz do gabinete Presidencial em Manila, Patmei Ruivivar.Park era o capitão e Alindajao um membro da tripulação do cargueiro de bandeira sul-coreana Dong Bang Giant 2 que foi abordado a 21 de outubro, por dez membros do Abu Sayyaf, na passagem de Sibutu, um canal marítimo com cerca de 30 quilómetros entre o Oceano Pacífico e o Mar da China.