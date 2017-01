Grupo ilegal de transporte de imigrantes desmantelado

A investigação revelou a "existência de uma estrutura familiar que fazia transitar" imigrantes da França para outros países do espaço Schengen, essencialmente Espanha e sobretudo Portugal.A organizadora desta estrutura tinha como ajudantes o seu companheiro e o filho daquele para fazer as viagens.Os três foram indiciados e presos, de acordo com a polícia.As forças de segurança, segundo as informações obtidas, acreditam que só entre janeiro e junho de 2016, foram feitas 26 viagens entre a França e Portugal. No ano passado, estimam que teriam sido aproximadamente 60 viagens no total, com 530 imigrantes, para ganhar cerca de 132 mil euros.