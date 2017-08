Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo independentista manifesta-se contra o turismo em Palma de Maiorca

Arran atacaram autocarro turístico e invadiram restaurante.

Por Marco Fonseca Pereira | 01:30

Um grupo de jovens ativistas ligado a movimentos independentistas lançou nos últimos dias várias ações agressivas de protesto contra o turismo de massas em Barcelona e Palma de Maiorca, Espanha, numa ação que está a preocupar as autoridades e os agentes turísticos locais.



Na semana passada, membros do grupo vandalizaram um autocarro turístico e furaram os pneus de bicicletas de aluguer em Barcelona.



Esta quarta-feira foi divulgado um vídeo gravado a 22 de julho que mostra outra ação do grupo, desta vez em Palma de Maiorca, que mostra vários jovens com cartazes a acenderem tochas junto aos iates ancorados na marina e a invadirem um restaurante local atirando confetes aos clientes.



As ações foram levadas a cabo por ativistas do grupo Arran, ligado ao movimento independentista de extrema-esquerda Candidatura da Unidade Popular (CUP), que dá apoio parlamentar ao governo catalão.