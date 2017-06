Grupos armados da República Centro-Africana assinam acordo de paz

Os negociadores saudaram o acordo como um passo importante, embora os governos da República Centro-Africana na última década tenham assinado dezenas de acordos com vários grupos rebeldes, apenas para os ver desmoronar.Nem sempre os guerrilheiros no terreno respeitam os termos e as questões sobre o desarmamento e a reintegração nas forças armadas nacionais são delicadas.Uma questão que se coloca após cinco dias de negociações sob o patrocínio da comunidade católica Sant'Egidio é a de saber se este compromisso vai pôr um fim aos conflitos que devastam a antiga colónia francesa desde 2013.Já várias tentativas de mediação africana tentaram pacificar este país pobre, com 4,5 milhões de habitantes, dos quais, 900.000 deslocados e refugiados do conflito.