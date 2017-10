Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardia Civil espanhola encerra 'call center' de apoio ao referendo

Ministério do Interior espanhol anunciou que conseguiram localizar e neutralizar esta sala, onde deveria ser gerida a informação após a suposta celebração do referendo.

Por Lusa | 30.09.17

A Guardia Civil espanhola neutralizou este sábado em Barcelona o 'call center' destinado a dar apoio técnico ao referendo independentista, considerado ilegal, ao deixar sem serviço uma sala que seria usada para gerir dados eleitorais na votação prevista para domingo.



O Ministério do Interior espanhol anunciou que os agentes conseguiram localizar e neutralizar esta sala, onde deveria ser gerida a informação após a suposta celebração do referendo, convocado para domingo pelo Governo regional catalão e suspenso pelo Tribunal Constitucional.



A Guardia Civil também conseguiu bloquear o Centro de Telecomunicações e Tecnologias da Informação da Generalitat (governo catalão) e também esteve no Centro de Segurança da Informação da Catalunha, com ordem para detetar pontos de votação eletrónica nos círculos eleitorais e outros dispositivos capazes de receber comunicações sobre a consulta.