Guinés lusófonas não se esforçam para eliminar tráfico de pessoas

Esta categoria implica também que existem "falhas" na execução dos esforços para combater as formas severas de tráfico de pessoas no ano imediatamente anterior, que incluem o aumento de investigações, acusações e condenações de crimes deste género, bem como para aumentar a assistência às vítimas.



Por outro lado, abarca ainda a ausência de perspetivas de novas medidas destinadas a combater o tráfico de pessoas para o ano seguinte.



Na categoria 3, os critérios do Departamento de Estado norte-americano definem que os Estados que estiverem neste grupo "não cumprem os requisitos mínimos e que nem sequer estão a fazer esforços nesse sentido".



A Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial são os únicos países lusófonos que o Departamento de Estado norte-americano considera que não cumprem quaisquer requisitos, nem se esforçam, para combater o tráfico de pessoas.No documento, intitulado "Relatório sobre o Tráfico de Pessoas 2017", elaborado pelo Gabinete para Monitorizar e Combater o Tráfico de Pessoas", ligado do Departamento de Estado norte-americano, apenas Portugal cumpre todos os requisitos constantes nas mais de uma dezena de critérios, entre eles políticas de combate e legislação.Dos países lusófonos analisados - São Tomé e Príncipe não consta da lista -, Portugal figura no conjunto dos melhores (1), enquanto Angola, Brasil e Timor-Leste figuram no grupo "2", nações cujos governos não cumprem todos os requisitos necessários para combater o tráfico, mas que estão a fazer "esforços significativos" para os obter.