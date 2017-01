Guterres condena "ataque terrorista" com camião em Jerusalém

"A violência e o terror não vão trazer uma solução para o conflito israelo-palestiniano - muito pelo contrário. (...) Todos os responsáveis por este tipo de atos devem ser levados perante a justiça, condenados e desacreditados. Os seus atos não devem afastar-nos da necessidade de um compromisso renovado para com o diálogo", sublinhou.



O ataque em Jerusalém ocorreu durante os preparativos para uma conferência internacional de paz sobre o Médio Oriente, prevista para 15 de janeiro em Paris.



Cerca de 70 países deverão estar presentes na conferência, para sublinhar o seu apoio a uma solução com dois Estados, com Israel e uma Palestina independente.



Israel opõe-se à iniciativa, liderada pela França, de retomar as negociações de paz, que surge na sequência de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para que Israel pare com a construção de colonatos em território palestiniano.



Os esforços de paz no conflito israelo-palestiniano estão parados desde que falhou uma iniciativa dos Estados Unidos em abril de 2014.



Guterres "condenou o ataque terrorista por parte de um atacante palestiniano", disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric."A violência e o terror não vão trazer uma solução para o conflito israelo-palestiniano - muito pelo contrário. (...) Todos os responsáveis por este tipo de atos devem ser levados perante a justiça, condenados e desacreditados. Os seus atos não devem afastar-nos da necessidade de um compromisso renovado para com o diálogo", sublinhou.O ataque em Jerusalém ocorreu durante os preparativos para uma conferência internacional de paz sobre o Médio Oriente, prevista para 15 de janeiro em Paris.Cerca de 70 países deverão estar presentes na conferência, para sublinhar o seu apoio a uma solução com dois Estados, com Israel e uma Palestina independente.Israel opõe-se à iniciativa, liderada pela França, de retomar as negociações de paz, que surge na sequência de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para que Israel pare com a construção de colonatos em território palestiniano.Os esforços de paz no conflito israelo-palestiniano estão parados desde que falhou uma iniciativa dos Estados Unidos em abril de 2014.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, condenou o "ataque terrorista" em Jerusalém, no domingo, no qual um camião atropelou um grupo de soldados israelitas, matando quatro pessoas e ferindo outras 17.Guterres acrescentou, no entanto, que o atentado não poderá constituir um obstáculo no caminho dos esforços para retomar as negociações de paz entre Israel e Palestina.Quatro pessoas morreram e 17 outras ficaram feridas no domingo quando um palestiniano lançou o camião que conduzia contra um grupo de soldados israelitas de visita a um local turístico de Jerusalém.