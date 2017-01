Guterres critica "cegas" medidas anti-imigração de Trump

Tal discriminação "desencadeia uma ansiedade e uma raiva generalizadas que podem facilitar a propaganda das organizações terroristas que todos queremos combater", prosseguiu Guterres."Medidas cegas, não fundamentadas numa inteligência sólida, tendem a ser ineficazes pois correm o risco de serem ultrapassadas pelos atuais sofisticados movimentos terroristas globais", reforçou o representante.Na sexta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que suspende a chegada ao país de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias - para os refugiados sírios o prazo é indeterminado - e que impede a entrada nos Estados Unidos durante três meses aos cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Iraque, Irão, Iémen, Líbia, Somália, Sudão e Síria.A ordem executiva surgiu no âmbito de um pacote de medidas para proteger o país de "terroristas islâmicos radicais".A decisão de Trump desencadeou protestos com milhares de participantes e o caos em vários aeroportos americanos.O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o jordano Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein, declarou que a medida de Trump era ilegal, classificando-a como "mesquinha".Na segunda-feira, em Adis Abeba (Etiópia), onde participou na abertura da cimeira da União Africana (UA), António Guterres recordou que os Estados Unidos têm "uma grande tradição" de proteção de refugiados e disse esperar "firmemente" que esta volte a ser uma das prioridades do governo de Donald Trump."A proteção dos refugiados deve ser garantida. O acesso dos refugiados a um lugar onde estejam seguros é extremamente importante", disse então o secretário-geral da ONU."Os Estados Unidos têm uma grande tradição na proteção de refugiados, espero que esta medida seja apenas temporária", acrescentou na mesma ocasião.