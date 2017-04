Guterres designa Malala Yousafzai mensageira de paz da ONU

A sua campanha motivou uma tentativa de assassinato pelos talibãs perto de sua casa no noroeste do Paquistão, que a deixou gravemente ferida. Foi enviada ao Reino Unido para tratamento médico e atualmente frequenta a escola nesse país europeu.



"Mesmo perante um grave perigo, Malala Yousafzai demonstrou um inabalável compromisso pelos direitos das mulheres, raparigas e todas as pessoas", disse Guterres, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).



"O seu corajoso ativismo pela educação das raparigas já estimulou muitas pessoas por todo o mundo", referiu numa declaração.



"Agora, na qualidade da nossa mais jovem de sempre Mensageira da Paz na ONU, Malala pode ainda fazer mais para ajudar a criar um mundo mais justo e mais pacífico".



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, designou a Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai para Mensageira da Paz da ONU, a maior honra concedida por um líder da organização a um cidadão do mundo.O porta-voz da ONU Stephane Dujarric anunciou na sexta-feira que a defensora da educação, hoje com 19 anos, vai focar a sua atenção à escala mundial na necessidade de as raparigas frequentarem a escola.Deverá ser designada oficialmente numa cerimónia prevista para segunda-feira, e manter na ocasião uma conversa com Guterres e com representantes de jovens de todo o mundo sobre a educação das adolescentes, referiu ainda Dujarric.