Guterres espera que refugiados voltem a ser prioridade do Governo de Trump

Entre os países que constam da lista, há três africanos - Líbia, Somália e Sudão - e Guterres apresentou a presença na cimeira da UA para reforçar que os países do continente africano são os que acolhem a maior população de refugiados no mundo."As fronteiras africanas continuam abertas para todos os refugiados que necessitam da sua proteção, enquanto as fronteiras em muitos outros países estão a ser fechadas, incluindo nos locais mais desenvolvidos do mundo", lamentou Guterres, perante o plenário da União Africana.Por outro lado, sobre uma possível revisão das relações entre os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas admitida por Trump, o secretário-geral da ONU reconheceu que é um assunto "preocupante", mas disse acreditar que seja possível encontrar uma solução através de um "diálogo construtivo" em que participa de forma direta.Antes de ser nomeado secretário-geral da ONU, Guterres foi alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados durante dois mandatos (dez anos).A ordem executiva assinada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira pouco antes das 17h00 locais (22h00 em Lisboa), proíbe a entrada a todos os refugiados durante 120 dias, assim como a todos os cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Síria, Líbia, Sudão, Irão, Iraque, Somália e Iémen) durante 90 dias.