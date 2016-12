Guterres na lista dos mais poderosos do mundo

O que achou desta notícia?







Ainda não assumiu o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas, mas já figura entre os poderosos do planeta. A revista Focus revelou o seu ranking das personalidades mais poderosas do planeta e António Guterres figura no 36º lugar da lista."O próximo Secretário-Geral da ONU é o antigo primeiro-ministro de Portugal e membro da equipa que negociou a entrada de Portugal na União Europeia em 1986. É também o antigo Alto Comissário para os refugiados - tem toda a experiência de que precisa para ajudar a resolver a crise de migrantes na Europa", escreve a revista na descrição que faz de Guterres.A lista é encabeçada pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Donald Trump, o recém eleito presidente americano, é o segundo, seguido da chanceler alemã Angela Merkel, do Presidente chinês Xi Jinping e do Papa Francisco.