Guterres no Iraque lamenta falta de apoio às populações de Mossul

"Estas pessoas sofreram muito e continuam a sofrer. Precisamos de mais solidariedade por parte da comunidade internacional", disse o secretário-geral da ONU.Como parte de sua visita ao Iraque, António Guterres reuniu-se na quinta-feira em Bagdad com altos funcionários governamentais, incluindo o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi.As forças iraquianas tentam há cinco meses recuperar Mossul, a segunda cidade do país, das mãos dos extremistas do grupo Estado Islâmico, que tomaram a cidade em 2014.O conflito já provocou o deslocamento de mais de 200.000 pessoas desde o início, em fevereiro, da operação governamental iraquiana para retomar a parte ocidental da cidade.As agências internacionais temem uma crise humanitária em larga escala na região.