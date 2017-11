Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guterres vai à Conferência do Clima porque é preciso "fazer mais"

Secretário-geral disse que vai pedir uma ambição renovada aos estados-membros.

17:55

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou esta sexta-feira que vai participar na Conferência do Clima, que acontece este mês na cidade de Bona, na Alemanha, porque é preciso "fazer mais" para combater o aquecimento global.



"Sinto-me encorajado pelas ações climáticas que estão a acontecer, em todas as escalas, a todos os níveis, envolvendo uma coligação de atores e instituições que está sempre a crescer. Mas temos de fazer mais", disse António Guterres em declarações aos jornalistas na sede da ONU em Nova Iorque.



O secretário-geral disse que vai pedir uma ambição renovada aos estados-membros durante a conferência da ONU (conhecida pela sigla COP23).



"A janela de oportunidade para cumprir o objetivo de dois graus [de aumento médio máximo da temperatura do plano] pode estar fechada dentro de 20 anos ou menos. E podemos ter apenas cinco anos para dobrar a curva das emissões para termos 1,5 graus [de aumento]", disse.



Para conseguir estes objetivos, Guterres disse que será necessário um corte adicional de 25% nas emissões até 2020.



O responsável lembrou ainda o compromisso da comunidade internacional de doar 100 mil milhões de dólares (cerca de 86 mil milhões de euros) todos os anos para os países em desenvolvimento, considerando a ajuda fundamental na luta contra as mudanças climáticas.



O secretário-geral pediu aos líderes mundiais "que mostrem coragem ao combater os interesses instalados, sabedoria ao investir nas oportunidades do futuro, e compaixão e preocupação para com o mundo" que está a ser construído para as gerações vindouras.



"Como ex-político, não tenho duvidas de que no nosso mundo este é o caminho para o progresso de hoje e um legado significativo amanhã", acrescentou.



A Conferência do Clima começou no dia 06 deste mês e termina no dia 17.



Guterres anunciou ainda uma visita as Filipinas antes da cimeira, para participar na Cimeira da ONU das Nações do Sudoeste Asiático, e uma palestra em Londres, na Escola de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres, sobre terrorismo.



"Enquanto o mundo responder ao terrorismo moderno, o nosso objetivo deve ser vencer a luta enquanto mantendo os nossos valores", disse.