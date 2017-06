600 torres de habitação usam revestimento igual ao do prédio que ardeu em Londres

Theresa May garantiu que as autoridades locais e corpos de bombeiros estão a tomar "todas as medidas possíveis" para garantir que os edifícios sejam seguros e os residentes informados.



Diariamente, cerca de 100 torres estão a ser inspecionadas em todo o país, informou, e o resultado será tornado público nas próximas duas semanas.



Entre 400 e 600 pessoas viviam na Torre Grenfell, de 24 andares e 120 apartamentos, que ficou totalmente consumida pelo fogo na madrugada da passada quarta-feira.



As chamas terão deixado pelo menos 79 mortos e 78 feridos, 10 dos quais em estado crítico.



Estima-se que cerca de 600 torres de habitação no Reino Unido usem revestimento semelhante ao que foi aplicado na Torre Grenfell, que ardeu a 14 de junho, matando pelo menos 79 pessoas, informou esta quinta-feira fonte oficial.O número foi avançado pelo gabinete da primeira-ministra pouco depois de Theresa May ter feito uma declaração esta manhã no parlamento sobre o assunto, embora na altura não tenha adiantado um número.Suspeita-se que os painéis inflamáveis no lado de fora da torre Grenfell, no noroeste de Londres, tenham ajudado a propagar o incêndio da semana passada.