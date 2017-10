Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Há um Estado espanhol, não há vários estados espanhóis", diz Marcelo

Presidente da República, disse que a atual situação deve ser enfrentada com "respeito pelo Estado espanhol, tal como a Constituição o defende: um só Estado.

Por Lusa | 17:16

O Presidente da República reafirmou esta quarta-feira que a situação da Catalunha deve ser resolvida nos termos da Constituição e das leis de Espanha, e acrescentou que "há um Estado espanhol, não há vários estados espanhóis".



No final de uma visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, com os reis dos Países Baixos, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre eventuais repercussões para Portugal da tensão política que se vive em Espanha relacionada com a questão da independência da Catalunha.



O chefe de Estado referiu que a posição portuguesa nesta matéria, e que "o senhor primeiro-ministro também tem dito", é que se trata de "um assunto do Estado espanhol, que tem uma Constituição e tem leis", acrescentando: "E há um Estado espanhol, não há vários estados espanhóis".



Segundo o Presidente da República, a atual situação deve ser enfrentada com "respeito pelo Estado espanhol, tal como a Constituição o defende: um só Estado, e que resolverá a situação, as suas situações internas no quadro da Constituição e das leis".



No plano das relações bilaterais, Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal "tem uma relação fraternal, não só de vizinhança geográfica, mas de complementaridade e de relacionamento económico, social, político, cultural, muito forte" com Espanha, e deseja o melhor para o país vizinho.



"Há muitos portugueses em Espanha, há muitos espanhóis em Portugal. Portanto, isto significa que nós desejamos que corra sempre bem a Espanha tudo, como a Espanha deseja que corra tudo bem a Portugal, porque isso é bom para um e para outro país", defendeu.