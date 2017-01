Sites de notícias brasileiros 'atacados' com pornografia

Os sites na internet do portal de notícias Uol e do jornal Folha de S.Paulo, líderes nos seus segmentos no Brasil, foram atacados por hackers nesta sexta-feira.

Os utilizadores que tentaram aceder a diversos sites na internet mantidos por estas empresas estavam a ser redirecionados para sites de pornografia. As páginas mantidas pelas empresas já foram normalizadas.

O Uol confirmou estes factos, mas informou em comunicado que os seus servidores não foram invadidos nem houve roubo de informações de utilizadores.

