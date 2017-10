Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Hackers’ roubam planos de guerra

Piratas acedem a ficheiros militares nos quais consta plano para matar Kim Jong-un.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:33

Piratas informáticos da Coreia do Norte terão roubado grandes quantidades de ficheiros militares sul-coreanos entre os quais um plano para matar o líder norte-coreano, Kim Jong-un. A informação foi avançada por Rhee Cheol-hee, deputado da Coreia do Sul e não mereceu comentários do governo sul-coreano.



O deputado afirma que os ‘hackers’ acederam aos ficheiros de Defesa e roubaram documentos cruciais, incluindo planos de contingência elaborados pelos EUA e da Coreia do Sul.



O roubo terá acontecido em setembro de 2016 mas nunca foi admitido pelo governo sul-coreano. Em maio a Coreia do Sul afirmou que tinham sido roubados grande número de ficheiros num ataque cibernético possivelmente orquestrado pelo regime de Jong-un, mas não adiantou pormenores.



Esta revelação surge num período de grande tensão entre os EUA e Pyongyang. O presidente Donald Trump ameaçou destruir a Coreia do Norte se o país persistisse em ameaçar aliados, ao que Jong-un respondeu garantindo que vai "amansar com fogo o alucinado e decrépito [líder] dos EUA.