Hambúrguer escolhido por Trump esgota no Japão

Presidente norte-americano dispensou comida japonesa e provocou corrida a cadeia de lojas.

16:46

O presidente dos Estados Unidos está na Ásia a cumprir a sua primeira visita à região. Mas Trump mantém os seus hábitos alimentares. Na semana passada, ao almoçar com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Donald Trump deixou de lado a comida tradicional do país asiático e optou por um hambúrguer.

A escolha de Trump caiu sobre um simples cheeseburguer apelidado de Colby Jack (uma combinação de queijos), apareceu muito bem passado, como o presidente norte-americano gosta. Segundo a imprensa local, Donald Trump disse que o hambúrguer estava "muito bom".

A iguaria, que custa apenas 8,5 dólares, foi a escolha de Trump para almoçar com o presidente japonês após uma partida de golfe no Kasumigaseki Country Club, em Tóquio. O hambúrguer veio da pequena cadeia Munch's, que tem apenas duas lojas em Tóquio. Mas o sucesso foi tal que as lojas começaram a ter filas à porta e ficaram mesmo sem hambúrgueres, pouco depois de se saber que Trump tinha comido um.



O restaurante criou uma caixa especial com o hambúrguer do presidente Trump e o ngócio vai de vento em popa.



O caso levou a que vários restaurantes de Tóquio passassem a incluir o pedido do presidente nos seus menus.