Hariri anuncia regresso

Macron recebe chefe de governo libanês.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, foi ontem recebido em Paris pelo presidente Emmanuel Macron, a quem agradeceu o apoio manifestado.



Hariri anunciou a demissão no dia 4, durante visita à Arábia Saudita, originando especulações no Líbano de que estava sequestrado pelos sauditas.



O PM libanês desmentiu os rumores, mas não deu mais explicações. Ontem, em Paris, afirmou que regressa a Beirute dia 22 e promete explicar tudo.