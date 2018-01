Havaianos receberam aviso de míssil a caminho por engano

"Procurem abrigo de imediato. Isto não é um exercício", lia-se na mensagem enviada por erro.

18:49

NO missile threat to Hawaii. — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 13, 2018

Os residentes no estado americano do Havai receberam este sábado uma mensagem nos telemóveis a avisar que o território estava a ser alvo de um ataque de um míssil intercontinental."Ameaça de míssil balístico a caminho do Havai. Procure abrigo de imediato. Isto não é um exercício", lia-se na mensagem disseminada por telemóvel, que foi enviada por volta das 8h00 locais (18h00 em Portugal).Mas, minutos depois, vieram os desmentidos.O serviço de gestão de emrgência do Havai foi uma das entidades que denunciou o erro do aviso.A mensagem foi enviada por engano, mas ainda não se sabe quem é a entidade responsável.O Havai, arquipélago do Pacífico, é um dos territórios americanos considerados mais vulneráveis a um eventual ataque da Coreia do Norte, daí que um aviso destes seja recebido com especial perplexidade.