Helicóptero cai na Turquia com 12 pessoas a bordo

O aparelho tinha descolado às 08h40 TMG (mesma hora em Lisboa), antes de desaparecer dos radares, adiantou a administração de Tunceli.



Segundo a NTV, um helicóptero com equipas de socorro e militares já partiu da província vizinha de Diyarbakir para o local do acidente.



Um helicóptero da polícia com 12 pessoas a bordo, entre os quais um juiz, despenhou-se esta terça-feira no leste da Turquia por razões provavelmente acidentais, indicaram as autoridades locais.O aparelho, que transportava um juiz, sete polícias, um oficial do exército e três tripulantes, segundo a emissora televisiva turca NTV, caiu ao final da manhã de hoje em Tunceli, declarou a administração desta província do leste da Turquia num comunicado."Calculamos que o helicóptero caiu devido às condições meteorológicas", indicou.