Helicóptero da TV Globo cai e mata duas pessoas

Aparelho tinha acabado de recolher imagens numa praia do Recife.

11:23

Um helicóptero que estava ao serviço da TV Globo, no Brasil, caiu na manhã desta terça-feira, pouco depois de ter feito um direto para o jornal da estação televisiva em Pernambuco. Morreram duas pessoas, um terceiro ocupante sobreviveu.O acidente aconteceu pelas 6h15 locais, (10h15 em Lisboa) na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, adianta a própria Globo. O sobrevivente foi encaminhado para o hospital da Restauração, em RecifeSegundo a Globo, "os ocupantes eram funcionários da empresa Helisae, que presta serviços para a TV Globo há mais de 15 anos. O helicóptero era pilotado pelo comandante Daniel Galvão, que morreu no local. Também estavam a bordo o operador de transmissão MiguelBrendo, que foi socorrido, e a sargento Lia, supervisora da empresa proprietária do Globocop".

A queda do helicóptero aconteceu logo a seguir à equipa que estava a bordo ter recolhidos as imagens da abertura do telejornal Bom Dia Pernambuco.





O Globocop (Helicóptero da TV Globo) caiu na orla da Zona Sul do Recife, o acidente aconteceu na Praia do Pina, nessa manhã, infelizmente duas pessoas morreram e uma foi encaminhada para o Hospital da Restauração.

Alô @portalfab Vamos cobrar a documentação de manutenção.

pic.twitter.com/y5SpOz56rj







O técnico de enfermagem Valdemir, explica à Globo o cenário encontrado: "De início, quando a gente chegou ao local, a informação é que teria quatro tripulantes. A gente tem, em solo, resgatado pela Comunidade do Pina, três pessoas. Dois óbitos, sendo uma rapariga que morreu durante o procedimento de reanimação. Uma pessoa do sexo masculino foi removida para o Hospital da Restauração", afirmou.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra as últimas imagens captadas a bordo do aparelho, antes da queda.





As últimas imagens capturadas pelo GloboCop da Globo Nordeste antes da queda.