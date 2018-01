Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helicóptero de canal de TV cai em São Paulo

Trata-se do segundo incidente do género no Brasil em dois dias.

20:02

O helicóptero da Rede TV! caiu, esta quarta-feira, em Osasco, na Grande São Paulo, Brasil.



O incidente aconteceu no pátio da empresa e, de acordo com a imprensa local, ninguém ficou ferido.



O aparelho, uma aeronave R-44, foi atingida por uma forte tempestade quando estava estacionado no heliporto e acabou por tombar.



Este é o segundo incidente com helicópteros em dois no Brasil. Um dia antes, um aparelho ao serviço da TV Globo caiu no Recife, causando a morte a duas pessoas.