Helicóptero é atingido a tiro e aterra de emergência na praia

Incidente aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 21:35

Um helicóptero particular foi forçado esta sexta-feira a fazer uma aterragem de emergência na Praia de São Conrado, zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro, depois de ser atingido por um tiro. Apesar de emergencial, a aterragem foi executada com sucesso e nenhum dos ocupantes ficou ferido.

O projétil que atingiu o helicóptero em pleno voo acertou o rotor de cauda do aparelho, o que poderia inviabilizar a navegação e provocar a queda se o piloto não tivesse agido rápido ao sentir que tinha sido alvejado. O aparelho aterrou no relvado que ladeia a praia, junto ao túnel que liga São Conrado à Barra da Tijuca.

Até final da tarde desta sexta-feira, a polícia não tinha divulgado de onde partiu o disparo, nem se na região, um elegante bairro de alto padrão, ou nas favelas que o circundam, estava a decorrer alguma operação policial ou tiroteio no momento em que o helicóptero foi atingido.



A situação de insegurança no Rio de Janeiro atingiu níveis inacreditáveis, com mais da metade dos carros da polícia parados por falta de dinheiro para o combustível, agentes sem receberem ordenado há meses e esquadras a funcionar apenas com doações dos moradores.

Tiroteios são diários e ocorrem em praticamente todos os bairros da outrora chamada "Cidade Maravilhosa", deixando a população apavorada no meio do fogo cruzado. A polícia não consegue proteger nem a si mesmo, e desde o início do ano 90 agentes foram executados, o último dos quais esta sexta-feira, quando assaltantes o identificaram como polícia ao sair de casa, apesar de estar à paisana.